Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрировались по одному адресу, - СМИ

Обе партийные организации имеют одинаковый юридический адрес.

Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрировались по одному адресу, - СМИ
Фото: nikvesti.com

Политические партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа «За жизнь»" зарегистрировали свои областные организации в Николаевской области по одинаковому адресу - офис №424 по проспекту Центральному, 67.

Об этом пишет местное издание "НикВести" со ссылкой на информацию на официальном сайте Главного территориального управления юстиции области.

В документе говорится, что обе партии имеют одинаковый юридический адрес - кабинет №424 офисного центра "Инпроектсервис" на пересечении проспекта Центрального и улицы Фалеевской в Николаеве.

Фото: nikvesti.com

Напомним, выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. На этой неделе Центризбирком должен обнародовать списки всех кандидатов в нардепы.


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