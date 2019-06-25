Пограничники Луганского отряда задержали неподалеку от села Марковка гражданина РоSSии, который незаконно пересек границу с Украиной. При себе у него был военный билет РФ .

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ , уроженцем города Воронеж. Нарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами. Он рассказал, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой "ЛНР". В дальнейшем было вступить в незаконных вооруженных формирований и воевать за РоSSию против США ", - говорится в сообщении.

РоSSиянина привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы.

Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Напомним, ранее Служба безопасности рассекретила среди заключенных из ОРЛО агентов "ЛНР".