Пограничники задержали в Луганской области жителя Воронежа, который "шел воевать за РоSSию против США"
Ранее неоднократно судимый мужчина хотел вступить в ряды боевиков "ЛНР".
Пограничники Луганского отряда задержали неподалеку от села Марковка гражданина РоSSии, который незаконно пересек границу с Украиной. При себе у него был военный билет РФ.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Правоохранители установили, что мужчина является 40-летним гражданином РФ, уроженцем города Воронеж. Нарушитель рассказал, что неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы на территории РФ за преступления, связанные с кражами и грабежами. Он рассказал, что недавно у него возник конфликт с местным криминальным авторитетом, поэтому он решил попасть на территорию так называемой "ЛНР". В дальнейшем было вступить в незаконных вооруженных формирований и воевать за РоSSию против США", - говорится в сообщении.
РоSSиянина привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы.
Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
Напомним, ранее Служба безопасности рассекретила среди заключенных из ОРЛО агентов "ЛНР".
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