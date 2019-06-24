Мэр Венеции намерен призвать ЮНЕСКО включить город в черный список всемирного наследия
Министру транспорта Италии отверг план о запрете захода круизных лайнеров канал Джудекка.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро намерен призвать ЮНЕСКО включить город в так называемый черный список объектов, находящихся под угрозой разрушения. Об этом сообщает The Guardian.
Бруньяро заявил, что не верит правительству, и особенно министру транспорта Италии Данило Тонинелли, который отверг план, согласованный предыдущей администрацией страны о запрете захода круизных лайнеров канал Джудекка.
«Мы собираемся написать в Юнеско, чтобы город занесли в „черный список“. Венеция в опасности, мы все это чувствуем», — заявил Луиджи Бруньяро. Конфликтназревал после инцидента в начале июня, когда круизный лайнер MSC Opera, столкнулся с туристической лодкой на канале Джудекка, ранив четырех человек.
После этого в Италии разгорелась дискуссия о возможном запрете на заход в Венецию для круизных лайнеров. Предварительно представителям власти удалось договориться об этом запрете и согласовать идею строительства нового круизного терминала, однако министр транспорта Италии отверг предложение.
Ранее ЮНЕСКО поддержала план ограничения передвижения круизных кораблей в центре Венеции. В 2017 году правительственный комитет предложил запретить прохождение по Гранд каналу судам водоизмещением более 100 тыс. тонн, но эти планы так и остались нереализованными.
Напомним, разговоры о внесении объектов в черный список ЮНЕСКО также велись и в Украине.
В 2015 году велись обсуждения насчет того, что Украина будет предлагать Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО внести Херсонес в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, поскольку даже в случае возврата территории Крыма Украине в связи с отличиями в законодательных базах РоSSии и Украины, Херсонес вернуть в украинское владение, вероятно, не удастся.
В 2010 году поднимался вопрос о внесении Софии Киевской в черный список, поскольку осуществлялась застройка буферных зон, прилегающих к заповеднику. Однако позже, в ЮНЕСКО отказались вносить Софию Киевскую в черный список.
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24.06.2019 15:03