Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания

Украинская делегация требует отстранить президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье от ведения ею заседания из-за нарушения регламента.

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов", - написал Арьев в Фейсбуке.

Он пояснил, что Паскье допустила нарушение регламента - "произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих)".

"Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ . Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но отказалась исправлять неправомерные действия", - добавил Арьев.