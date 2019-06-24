Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания

Арьев пояснил, что Паскье допустила нарушение регламента, изменив повестку дня заседания.

Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
Лилиан Мори Паскье
Фото: Socialist Group Parliamentary Assembly

Украинская делегация требует отстранить президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мари Паскье от ведения ею заседания из-за нарушения регламента.

Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Саморазрушение ПАСЕ началось. Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов до комитетских выводов", - написал Арьев в Фейсбуке.

Он пояснил, что Паскье допустила нарушение регламента - "произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (2/3 от присутствующих)".

"Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но отказалась исправлять неправомерные действия", - добавил Арьев.

Напомним, ранее ПАСЕ отклонила предложение провести дебаты по вопросу крушения MH17 и роSSийскому шантажу. Также на сегодняшней сессии ПАСЕ ожидается решение о снятии санкций с роSSийской делегации, которая уже завтра может принять участие в выборах нового генсека Совета Европы.


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