Зеленский назначил своим советником киевского муральщика Гео Лероса

Гео Лерос - режиссер, куратор, основатель крупного международного арт-проекта Art United Us.

Зеленский назначил своим советником киевского муральщика Гео Лероса
Гео Лерос
Фото: http://mip.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил куратора киевских муралов и основателя одного из самых больших международных арт-проектов "Art United Us" Гео Лероса своим внештаным советником.

Об этом говорится в указе президента №431.

"Назначить Лерос Гео Багратовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Гео Лерос - киевский режиссер, куратор, основатель крупного международного арт-проекта Art United Us. Одним из результатов работы команды Лероса является серия муралов на зданиях в городе. В частности, он курировал проект создания муралов на станции столичного метро Осокорки. Подробнее читайте в материале LB.ua "Мурали на «Осокорках»: виховне «мистецтво для мас» від Мінінформполітики".

В 2016 году Минсоцполитики также приглашало Лероса в качестве советника для проекта по созданию муралов в зоне АТО.

Лерос также баллотируется в Верховную Раду №23 по списку партии "Слуга народа".

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