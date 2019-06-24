Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета

Председателем совета стал сам Зеленский, а секретарем Давид Арахамия.

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета и назначил его секретарем Давида Арахамию. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте главы государства указ № 423 от 21 июня 2019 года.

В новом составе Национального инвестиционного совета теперь числится 29 человек.

По должности в него вошли: Владимир Зеленский как председатель совета, премьер-министр Владимир Гройсман, глава Национального банка Яков Смолий, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Павел Петренко.

Секретарем совета назначен Давид Арахамия – кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", соучредитель международной IT-компании Template Monster и основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным в зоне АТО.

Также в инвестсовет вошли заместители главы Администрации Президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак, советник Президента Олег Устенко.

По согласию в совет входят представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов.

Например, туда вошли: гендиректор группы компаний "Sumitomo Согр." Кунихару Накамура и председатель совета директоров "Marubeni Corporation" Фумия Кокубу (оба - Япония), гендиректор "Posco Daewoo Corporation" Ким Янг-Санг (Корея), гендиректор группы компаний "DP World" Султан Ахмед Бин Сулайем (ОАЭ), предправления "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча (Турция) и президент государственной нефтяной компании Азербайджана "SOCAR"Ровнаг Абдуллаев.

Напомним, 21 июня Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство и отметил его как неотложный.

Законопроект предусматривает введение новой статьи в Уголовный кодекс - 364-2 "Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины". В случае принятия закона это преступление будет наказываться в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов.