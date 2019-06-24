Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета

Председателем совета стал сам Зеленский, а секретарем Давид Арахамия.

Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета
Фото: Хвиля

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета и назначил его секретарем Давида Арахамию. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте главы государства указ № 423 от 21 июня 2019 года.

В новом составе Национального инвестиционного совета теперь числится 29 человек.

По должности в него вошли: Владимир Зеленский как председатель совета, премьер-министр Владимир Гройсман, глава Национального банка Яков Смолий, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Павел Петренко.

Секретарем совета назначен Давид Арахамия – кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", соучредитель международной IT-компании Template Monster и основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным в зоне АТО.

Также в инвестсовет вошли заместители главы Администрации Президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник Президента Андрей Ермак, советник Президента Олег Устенко.

По согласию в совет входят представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов.

Например, туда вошли: гендиректор группы компаний "Sumitomo Согр." Кунихару Накамура и председатель совета директоров "Marubeni Corporation" Фумия Кокубу (оба - Япония), гендиректор "Posco Daewoo Corporation" Ким Янг-Санг (Корея), гендиректор группы компаний "DP World" Султан Ахмед Бин Сулайем (ОАЭ), предправления "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча (Турция) и президент государственной нефтяной компании Азербайджана "SOCAR"Ровнаг Абдуллаев.

Напомним, 21 июня Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство и отметил его как неотложный.

Законопроект предусматривает введение новой статьи в Уголовный кодекс - 364-2 "Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины". В случае принятия закона это преступление будет наказываться в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с ЗеленскимФигурант дела об убийстве Гандзюк Мангер попросил о встрече с Зеленским
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: война не должна стать привычным явлением для следующих поколенийЗеленский: война не должна стать привычным явлением для следующих поколений
Зеленский создал Комиссию по правовой реформе вместо Совета судебной реформы и Конституционной комиссииЗеленский создал Комиссию по правовой реформе вместо Совета судебной реформы и Конституционной комиссии
Зеленский ответил на петицию об отставке АваковаЗеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Зеленский объявил конкурс на должность руководителя ГосуправделамиЗеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами
Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business за три-четыре годаЗеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business за три-четыре года
Зеленский отменил указ Кучмы об обязательном ношении школьной формыЗеленский отменил указ Кучмы об обязательном ношении школьной формы
Зеленский заявил, что поддержит большую приватизациюЗеленский заявил, что поддержит большую приватизацию
Зеленский ответил отцу Екатерины Гандзюк по поводу встречи без журналистов Зеленский ответил отцу Екатерины Гандзюк по поводу встречи без журналистов
Зеленский рассказал о встрече с АхметовымЗеленский рассказал о встрече с Ахметовым
Госдума РФ сформировала состав делегации на сессию ПАСЕГосдума РФ сформировала состав делегации на сессию ПАСЕ
Последние новости
Подгружаем последние новости