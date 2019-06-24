Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым

Погибший был активистом партии Гриценко.

Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Фото: facebook.com/gaistruk

В воскресенье, 23 июня, умер житель Винницы Александр Комарницкий, который пострадал в конфликте с полицейскими из-за отказа стать понятым.

О смерти Комарницкого сообщил глава винницкой областной организации партии "Гражданская позиция" Сергей Гайструк в фейсбуке.

"Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого. Трагедия, которая в один из июньских вечеров произошла на улице нашего города... Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан - избила Сашу до состояния, ставшего смертельным", - написал Гайструк.

Умерший был членом "Гражданской позиции".

Ее лидер Анатолий Гриценко утверждал, что его партийца "полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке, кулаками и ногами по голове".

Полицейская версия немного отличается. На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого была обнаружена граната РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого. Он отказался и, по данным полицейских, "некорректно высказался". Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.

Пполицейский, который причастен к смерти Комарницкого, отстранен от исполнения служебных обязанностей и находится под домашним арестом. Также отстранены четыре руководителя полиции Винницы, в том числе начальник Киевского отделения полиции Винницы и начальник управления кадрового обеспечения ГУ НП в Винницкой области.

Главному подозреваемому предъявили подозрение по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса - превышение служебных полномочий. Но это было еще до смерти пострадавшего.


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