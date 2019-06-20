Порошенко прокомментировал иск РПЦ с требованием отменить регистрацию ПЦУ
Невмешательство государства в дела церкви экс-президент в данной ситуации приравнял к "равнодушию к роSSийскому вмешательству".
Иск украинского филиала Русской Православной Церкви с требованием отменить государственную регистрацию автокефальной Православной Церкви Украины - вопрос национальной безопасности, который требует внимания и Президента, и СНБО. Такое мнение высказал экс-президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
По его словам, то, что государство не должно вмешиваться в дела церкви - "красивая теория". В действительности же оно означает "равнодушие к роSSийскому вмешательству".
"Иск выплыл, как только руководство украинского филиала РПЦ вместе с лидером "Оппоблока" Новинским съездили в Москву. Что лучше может иллюстрировать реальность роSSийского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", - отметил Порошенко.
""Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы в Верховной Раде дать отпор силам реванша, бороться за украинские ценности с прокремлевскими оппоблоками и оппозиционными платформами. Вопрос о нашей духовной независимости от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и он было, есть и будет оставаться в центре нашего внимания", - резюмировал он.
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