КСУ признал конституционным роспуск Рады

Выборы состоятся 21 июля.

КСУ признал конституционным роспуск Рады
Фото: Конституційний Суд України

Конституционный Суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.

Решение было принято на закрытом заседании Большой палаты КС в четверг, пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в суде. Собственные источники LB.ua подтвердили эту информацию.

Об этом также сообщил депутат Верховной Рады Мустафа Найем в телеграме. По его данным, за такое решение проголосовали 11 судей КСУ, против - 5.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. По мнению президента, коалиция прекратила существование 29 марта 2016 года.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.


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