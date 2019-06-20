Международная следственная группа (JIT) обнародовала записи телефонных разговоров, которые указывают на возможную причастность главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова и помощника Путина Владислава Суркова к поставке на Донбасс установки "Бук", из которой был сбит рейс MH17.

8 июня 2014 года главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) связался по телефону с помощником Аксенова и попросил о дополнительном вооружении и военной помощи из РоSSии.

"Нам помощь нужна масштабная. Не хватает того [что есть]. Давать по чайной ложке, как сейчас, это роли уже не сыграет. Соотношение сил слишком большое со стороны противника. Если не будет решен вопрос с роSSийской помощью, воздушным прикрытием, хотя бы с поддержкой артиллерией, то не удержаться нам на востоке, не удержать. Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужно нормальное ПВО, с ПЗРК уже не можем обойтись. И все это нужно со специалистами уже готовыми, потому что времени их готовить у нас уже нет и не будет", - сказал Гиркин помощнику Аксенова.

Через 15 минут Гиркину перезвонил сам Аксенов и сказал, что помощь готовится.

"У меня вечером сегодня связь в 22 с теми, кто решение это уже принял. И лицо, и единый координационный центр по этой ситуации уже есть... Готовят документы", - рассказал он.

11 июля Сурков в телефонном разговоре с еще одним главарем "ДНР" Александром Бородаем сказал, что "старшие товарищи, которые отвечают за военную историю" готовят "переломное действие" примерно через неделю.

17 июля в небе над Донбассом из роSSийской установки "Бук" был сбит пассажирский лайнер, который по приняли за украинский военный самолет.

Напомним, 19 июня 2019 года были предъявлены первые четыре подозрения в рамках расследования дела о катастрофе рейса MH17. Международное следствие обвинило в сбитии пассажирского самолета Гиркина и его подчиненных Сергея Дубинского (Хмурый), Олега Пулатова (Гюрза, Халиф), Леонида Харченко (Крот).