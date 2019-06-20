JIT указала на возможную причастность Аксенова и Суркова к крушению MH17
РоSSия обещала боевикам "ДНР" переломное действие во второй декаде июля 2014 года.
Международная следственная группа (JIT) обнародовала записи телефонных разговоров, которые указывают на возможную причастность главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова и помощника Путина Владислава Суркова к поставке на Донбасс установки "Бук", из которой был сбит рейс MH17.
8 июня 2014 года главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) связался по телефону с помощником Аксенова и попросил о дополнительном вооружении и военной помощи из РоSSии.
"Нам помощь нужна масштабная. Не хватает того [что есть]. Давать по чайной ложке, как сейчас, это роли уже не сыграет. Соотношение сил слишком большое со стороны противника. Если не будет решен вопрос с роSSийской помощью, воздушным прикрытием, хотя бы с поддержкой артиллерией, то не удержаться нам на востоке, не удержать. Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужно нормальное ПВО, с ПЗРК уже не можем обойтись. И все это нужно со специалистами уже готовыми, потому что времени их готовить у нас уже нет и не будет", - сказал Гиркин помощнику Аксенова.
Через 15 минут Гиркину перезвонил сам Аксенов и сказал, что помощь готовится.
"У меня вечером сегодня связь в 22 с теми, кто решение это уже принял. И лицо, и единый координационный центр по этой ситуации уже есть... Готовят документы", - рассказал он.
11 июля Сурков в телефонном разговоре с еще одним главарем "ДНР" Александром Бородаем сказал, что "старшие товарищи, которые отвечают за военную историю" готовят "переломное действие" примерно через неделю.
17 июля в небе над Донбассом из роSSийской установки "Бук" был сбит пассажирский лайнер, который по приняли за украинский военный самолет.
Напомним, 19 июня 2019 года были предъявлены первые четыре подозрения в рамках расследования дела о катастрофе рейса MH17. Международное следствие обвинило в сбитии пассажирского самолета Гиркина и его подчиненных Сергея Дубинского (Хмурый), Олега Пулатова (Гюрза, Халиф), Леонида Харченко (Крот).
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Политика
20.06.2019 10:58