Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20

РФ говорит, что новостей о возможных переговорах пока не поступало.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом РоSSии Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии, который состоится с 28 по 29 июня. Об этом Трамп рассказал журналистам телеканала Fox News, передает Радио Свобода.

«Я хочу ладить с Россией , я думаю, что так и будет. Хочу объясниться и с Китаем, думаю, что так будет. Я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии в G20», - подчеркнул лидер США .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новостей о возможных переговорах Путина и Трампа в ходе саммита G20 пока не поступало.

13 июня Дональд Трамп уже говорил, что встретится с Путиным во время саммита G20.

В конце прошлого года саммите G20 в Буэнос-Айресе лидеры США и РоSSии провели «неформальную встречу», где коротко обсудили инцидент с захватов украинских моряков в Керченском проливе.