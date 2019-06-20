Зеленский ответил отцу Екатерины Гандзюк по поводу встречи без журналистов

Президент предложил встретиться в АП.

Зеленский ответил отцу Екатерины Гандзюк по поводу встречи без журналистов (Обновлено)
Фото: facebook/Стас Козлюк

Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, попросил президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто убил Катю Гандзюк?». Об этом он сообщил в открытом письме к Зеленскому на своей странице в Фейсбуке.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве ", - написал Гандзюк.

"В полиции никто не наказан. Напротив, генеральские звезды на погонах. По прихоти прокуроров безосновательно изменены статьи обвинения, потому что прокурорам так проще, выгоднее. Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда. Организатор за границей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент. Что дальше?" - написал Гандзюк.

Он также отметил, что для завершения дела "не хватает политической воли, все ждут мнения президента".

Обновление. Президент Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца погибшей активистки в комментариях на фейсбуке, и сказал, что готов с ним встретиться.

"Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - написал он.

Напомним, ранее в разных городах Украины и за границей прошла акция с требованием привлечь к ответственности всех виновных в смерти активистки.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.


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