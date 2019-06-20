АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.
Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади и сменит название на Офис президента. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.
Об этом говорится в фейсбуке "Команды Зеленского".
Глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция, которая предусматривает, что переезд произойдет без использования средств государства.
Переезд предусматривает реформу самой Администрации.
"Мы отходим от названия Администрация и переходим к термину более современному и европейскому - Офис главы государства, Офис президента. Мы превращаем Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над разными государственными институциями и был параллелен Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента", - рассказал замглавы АП Руслан Рябошапка.
Под Офис президента в Украинском доме будет предусмотрена площадь около 8 тысяч квадратных метров.
"Когда в Киеве в 19 году появился первый музей Ленина, он занял помещение Центральной Рады. Вы теперь хотите переехать в бывший музей Ленина. Это как возвращение исторической справедливости", - прокомментировала это решение замгендиректора НХМУ Ольга Балашова.
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