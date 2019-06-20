АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента

Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади и сменит название на Офис президента. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.

Об этом говорится в фейсбуке "Команды Зеленского".

Глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция, которая предусматривает, что переезд произойдет без использования средств государства.

Переезд предусматривает реформу самой Администрации.

"Мы отходим от названия Администрация и переходим к термину более современному и европейскому - Офис главы государства, Офис президента. Мы превращаем Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над разными государственными институциями и был параллелен Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента", - рассказал замглавы АП Руслан Рябошапка.

Под Офис президента в Украинском доме будет предусмотрена площадь около 8 тысяч квадратных метров.