Портнов восстановлен в должности профессора КНУ имени Тараса Шевченко

Экс-глава АП принят на должность должен приступить к обязанностям с 1 сентября.

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский восстановил бывшего заместителя главы Администрации Президента юриста Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом говорится в копии приказа ректора, текстом которого располагают "Українські Новини".

Согласно приказу, Портнов принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года. Его университетский оклад составит 14 753 гривны.

Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Ему установлена доплата за ученое звание - 25%, ученую степень - 25%, надбавка за почетное звание "Заслуженный юрист Украины" - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.

Приказ о принятии Портнова в университет подписан 14 июня.

Напомним, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы АП, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене. 19 мая он сообщил, что вернулся в Украину.

В команде президента Владимира Зеленского официально отрицают причастность Портнова к ней. Однако, по данным LB.ua, нардеп Валерий Писаренко, замглавы депутатской группы "Возрождение" и давний соратник Портнова, взял на себя роль неформального представителя Зеленского в Раде.

16 мая в Украину вернулся бизнесмен Игорь Коломойский. Он проживал в Израиле с сентября 2018 года. Он рассказал, что Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.