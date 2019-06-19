"Голос" обошел партии Порошенко и Тимошенко по рейтингу

Политическая партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев. За нее готовы проголосовать 47,1% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с симпатиями.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 8-12 июня 2019 года. Были опрошены 2000 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,2%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (11,1%) , "Голос" Святослава Вакарчука (8,1%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,3%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (5,0%).

Меньше проходного барьера рейтинг у "Силы и чести" Игоря Смешко (4,1%), "Гражданской позиции" (2,2%), "Свободы" (2,1%) и Радикальной партии Олега Ляшко (2,1%).

Остальные партии набирают меньше 2%.

Напомним, что на предыдущей неделе "Голос" находился на пятом месте по рейтингу, а "Солидарность" - на третьем. Позиции остальных партий, которые проходят 5%-ный барьер, не изменились.