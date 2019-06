Трамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSию

"Верите ли вы, что лживая The New York Times только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на РоSSию? Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп в своем твиттере .

Президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте госизмены" после статьи о тайном внедрении Соединенными Штатами вредоносных кодов в роSSийские энергосистемы.

