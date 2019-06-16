Трамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSию

В материале говорится о размещении вредоносных кодов в системах роSSийских стратегических объектов.

Трамп обвинил The New York Times в госизмене из-за статьи о кибератаках США на РоSSию
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте госизмены" после статьи о тайном внедрении Соединенными Штатами вредоносных кодов в роSSийские энергосистемы.

Газета опубликовала расследование в субботу, 15 июня, ссылаясь на собственные источники в администрации президента.

"Верите ли вы, что лживая The New York Times только что опубликовала статью о том, что США значительно усиливают кибератаки на РоSSию? Это виртуальный акт измены некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны", - написал Трамп в своем твиттере.

В материале NYT говорится, что США подвергают усиленным кибератакам РоSSию на протяжении трех месяцев.

Неназванные высокопоставленные чиновники рассказали журналистам о размещении в роSSийской энергетической системе вредоносного программного обеспечения, благодаря которому, в случае конфликта на линии Вашинтон-Москва, американская сторона сможет выключить энергетическую систему в РоSSии.

Эта агрессивная тактика является ответом на роSSийские кибератаки на США и дезинформационную кампанию, но это также и предупреждение для РоSSии, написала газета.

Ранее ФБР и Министерство внутренней безопасности неоднократно предупреждали, что РоSSии удалось внедрить в американские сети программы, которые способны нарушить работы электростанций, газопроводов и систем водоснабжения в случае конфликта.


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