Апелляционный суд признал прослушку Розенблата нарушением депутатской неприкосновенности

Обвиняемый в коррупции депутат пригрозил отсудить у государства 100 млн гривен.

Шестой апелляционный административный суд 12 июня отклонил апелляционные жалобы НАБУ и Генпрокуратуры на решение Окружного админсуда Киева, который в сентябре прошлого года признал незаконными оперативно-розыскные мероприятия Национального антикоррупционного бюро в отношении депутата Верховной Рады Борислава Розенблата.

Об этом депутат сообщил в фейсбуке, опубликовав постановление суда.

ОАСК установил, что НАБУ безосновательно совершало действия по осуществлению уголовного преследования Розенблата за пределами соответствующего уголовного производства и без соблюдения законодательных требований о необходимости обеспечения депутатской неприкосновенности, то есть без получения согласия Рады на привлечение истца к уголовной ответственности.

Суд решил, что это привело к противоправному вмешательству в личную и семейную жизнь депутата.

По результатам рассмотрения дела, длившегося около года, удовлетворил иск, признав противоправными действия ответчика и обязав их соблюдать требования действующего законодательства и гарантии депутатской неприкосновенности.

При этом суд в ОАСК заявили, что не могут обнародовать мотивировочную часть этого решения, так как в материалах дела есть документы, содержащие государственную тайну.

На пресс-конференции 14 июня Розенблат заявил, что на основании этого решения готовит иск к НАБУ о компенсации морального и материального ущерба.

"Этот ущерб я выношу в размере 100 млн грн. Не удивляйтесь такой большой сумме, мы все посчитали: как они постоянно упоминали мое имя, как они уничтожали мою политическую репутацию, деятельность, мою жизнь... Эти деньги я переведу, если суд примет законное решение, на управление капитального строительства г. Житомира", - цитирует Розенблата "Житомир.info".

Напомним, Розенблат является фигурантом так называемого "янтарного дела".

Его и еще одного депутата Максима Полякова подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента.

Действия Розенблата квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение взятки), ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.


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