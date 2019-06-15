Зеленский поздравил Мариуполь с пятой годовщиной освобождения от "ДНР"

Президент заявил, что "Мариуполь - навсегда Украина".

Зеленский поздравил Мариуполь с пятой годовщиной освобождения от "ДНР"
Фото: М-ТВ

Президент Владимир Зеленский посетил праздничные мероприятия в Мариуполе, посвященные пятой годовщине освобождения от боевиков "ДНР".

Во время выступления со сцены перед концертом Зеленский сказал, что события 2014 года навсегда обозначили Мариуполь как украинский город.

"Мариуполь - навсегда Украина. Когда пять лет назад 13 июня 2014 года над міською радою появился флаг Украины, он обозначил, что это наш город, любимый украинский город. Независимо, на каком языке вы говорите, вы всегда украинцы", - сказал президент Украины.

В то же время он пообещал продолжить развитие транспортного соединения Мариуполя с остальной Украиной.

"Я знаю, нужен аэропорт, нужна дорога. Ребята, все, что можем, мы делаем", - сказал Зеленский.

Также он предложил почтить минутой молчания погибших за Мариуполь. "Спасибо. Слава Украине", - сказал президент после этого.

С Зеленским приехали его коллеги по "Кварталу".

"Хочу пригласить на сцену один коллектив, с которым я вижусь теперь так же редко, как с вами. Приглашая их на сцену, мне даже захотелось с ними выступить. Но я уже не выступаю", - пошутил президент.

Мариуполь - крупнейший город в подконтрольной правительству части Донецкой области.

По состоянию на 12 июня 2014 года поддерживаемые Россией боевики контролировали большую часть Донецкой области, включая Мариуполь. С середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после 9 мая, когда террористы по команде из Москвы штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль.

Утром 13 июня Нацгвардия и добровольцы "Азова" начали антитеррористическую операцию в городе, в ходе которой были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. Никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

С освобождения Мариуполя началась наступательная операция по всему Донбассу, которая была остановлена лишь после вмешательства регулярной армии РФ.


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