ЦОЗ будет закупать услуги по профилактике ВИЧ

Это будет осуществляться в порядке закона "О публичных закупках".

12 июня Кабинет министров утвердил постановление, которое разрешило Центру общественного здоровья (ЦОЗ) закупать услуги по профилактике ВИЧ в установленном порядке закона "О публичных закупках". Об этом сообщает пресс-центр ЦОЗ.

"Это инновационный для Украины механизм, ведь отныне за средства государственного бюджета будет финансироваться не только лечение ВИЧ, но и социальная составляющая работы с пациентами", - отмечается в сообщении.

Согласно постановлению, речь идет о таких услугах: информационные и образовательные мероприятия об инфицировании ВИЧ; распространение презервативов и лубрикантов; тестирование на ВИЧ и скрининг на туберкулез; программа обмена шприцев и игл; психологическая поддержка и т.д. Кроме того, будут закупаться услуги по уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ.

Напомним, с 5 июня в Украине вступили в силу новые стандарты лечения ВИЧ. С этого момента все люди с ВИЧ, вне зависимости от количества вируса в крови, имеют право пожизненно получать бесплатное лечение.

Новый протокол предусматривает диагностирование ВИЧ только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а соответственно, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции.