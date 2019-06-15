Герус извинился за свои слова о том, что Зеленский шутил тарифах

"На самом деле президент уже дважды созывал совещание по поиску возможности снизить тарифы для населения".

Герус извинился за свои слова о том, что Зеленский шутил тарифах
Андрей Герус
Фото: Громадське

Представитель президента в правительстве Андрей Герус извинился за свои слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах, но прямо не обещал их снизить.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов». Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.

Он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. Но это снижение, по словам Геруса, должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса.

По словам Геруса, у команды президента, есть есть комплексный план для снижения тарифов:

1. Снижение тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов;

2. Демонополизация энергетических рынков и полноценной работы Антимонопольного комитета;

3. Увеличение добычи газа, и привлечения для этого иностранных инвесторов. (По подсчетам Геруса, отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20-30%);

4. Пересмотр правил предоставления субсидий;

5. Энергоэффективность, термомодернизация жилого фонда;

6. Рост доходов населения.

"Кроме того, важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и в тени. В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10-15%, и на электроэнергию на 150%", - добавил представитель президента.

Напомним, ранее в эфире программы "Вот оно как" Герус заявил, что Зеленский никогда не давал прямых обещаний о снижении тарифов для населения, "чтобы не выглядеть популистом".

Согласно результатам соцопросов КМИС перед выборами, больше всего от нового президента украинцы ожидали снижения тарифов на коммунальные услуги. После выборов спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что снижение тарифов ЖКХ - не в компетенции главы государства.


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