Представители Демпартии Молдовы покинули страну
В течение нескольких часов из Кишинева вылетело три частных самолета.
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдовы, вечером в пятницу, 14 июня, покидают страну.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Как передают молдавские телеканалы, в течение нескольких часов из Кишинева вылетело три частных самолета. Согласно данным сервиса flightradar24, самолет Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет - в Лондоне.
Это произошло в течение нескольких часов после того, как правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.
Предполагается, что на одном из самолетов улетел олигарх Влад Плахотнюк - лидер Демократической партии, который до последнего момента сопротивлялся мирной передачи власти новому правительству. Официальных комментариев Плахотнюка на этот счет пока нет.
Молдавские телеканалы показывают, что на пути в аэропорту Кишинева наблюдаются большие пробки, а у самого аэропорта - скопление припаркованных дорогих машин. В аэропорту сообщили, что к вылету в Стамбул готовятся пять чартерных рейсов, которые вылетают с разницей в десять минут.
Правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Тем самым, вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного в субботу, 8 июня, Партией социалистов и правым блоком ACUM.
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