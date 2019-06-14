Зеленский встретился с семьями захваченных Россией украинских моряков

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были захвачены Россией в прошлом году возле Керченского пролива.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что шаги, которые мы сейчас предпринимаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал президент.

На встрече также поднимался вопрос поддержки семей моряков, в частности - обеспечения их жильем.

Также шла речь о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. По словам Зеленского, "из-за недееспособности нынешней Верховной Рады принятие этого документа на данном этапе невозможно". Однако, он выразил убеждение, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Напомним, 25 ноября 2018 года роSSийские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что РоSSия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. РоSSия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.