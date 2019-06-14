Зеленский назначил командующим Нацгвардии Николая Балана

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана.

Об этом говорится в указе №407/2019.

Раньше он был заместителем командующего и после отставки Юрия Аллерова с 7 мая исполнял обязанности командующего.

Согласно данным, опубликованным на сайте Нацгвардии, Николай Балан родился в Ивано-Франковске. С 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины.

18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Другими указами Зеленский уволил замкомандующего НГУ по тылу Олега Кулика, а также назначил первым заместителями командующего Владимира Кондратюка (начальник Южного территориального управления НГУ), заместителями - Руслана Дзюбу (начальник финансово-экономического управления НГУ) и Юрия Лебедя (начальник Восточного территориального управления НГУ).

Кроме того, остается на должности замкомандующего Ярослав Сподар.

Напомним, согласно статье 7 закона "О Национальной гвардии Украины" командующий НГУ назначается и освобождается на должность Президентом Украины по представлению Министра внутренних дел.