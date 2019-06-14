Партия Вакарчука рассчитывает на 50-60 мест в Раде

"По социологии мы видим, что можем набрать 20%".

Партия Вакарчука рассчитывает на 50-60 мест в Раде
Юлия Клименко
Фото: Анна Стешенко

Партия "Голос" Святослава Вакарчука рассчитывает на 50-60 мест в новом составе Верховной Раде.

Об этом интервью РБК-Украина рассказала глава штаба "Голоса" Юлия Клименко.

"По социологии мы видим, что можем набрать 20%. Если мы берем наши пять-шесть процентов, согласно последней социологии, то есть потенциал роста еще на пятнадцать процентов - до 20-21%, если мы будем активно делать агитационную кампанию и пойдем в поля к людям, будем доносить им свои идеи", - сказала она.

По ее мнению, по списку "Голос" способен провести около 45 человек, еще несколько человек должны пройти по мажоритарке. "То есть ориентировочно в результате это может быть 50-60 человек", - сказала Клименко.

Она добавила, что электорат "Голоса" - это люди, которые вынужденно голосовали за другие политические силы из-за отсутствия выбора.

"В основном мы забираем голоса у Порошенко, Зеленского, Гриценко, думаю, немного у "Самопомочи". Я на днях видела представителей "Батькивщины" на экономической конференции, они сказали, что они померили, и мы тоже немного "подъедаем" их младший электорат", - сказала Клименко.

Напомним, что "Голос" - одна из пяти партий, которые преодолевают проходной 5%-ный барьер в Верховную Раду. Последние соцопросы дают ей около 6% голосов.


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