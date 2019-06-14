Зеленский на следующей неделе посетит Францию и Германию

Президент Украины встретится с Меркель и Макроном.

Зеленский на следующей неделе посетит Францию и Германию
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию и Германию.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, 17 июня Зеленский встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Визит президента Украины в Германию состоится 18 июня.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель и с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.

Это будет первая встреча Меркель с Зеленским.

"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - указал представитель кабмина ФРГ.

Напомним, что это будет вторая зарубежная поездка Зеленского в качестве президента. 4-5 июня он находился в Брюсселе, где встречался с руководителями институции ЕС и НАТО.


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