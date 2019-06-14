Зеленский намерен предложить уголовную ответственность за "кнопкодавство"

Неперсональное голосование может стать преступлением.

?Зеленский намерен предложить уголовную ответственность за "кнопкодавство"
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство".

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина его представитель в парламенте Руслан Стефанчук.

"Могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование", - сообщил он.

Идея об уголовной ответственности за "кнопкодавство" - не нова. В июне 2018 года, например, депутат Леонид Емец из "Народного фронта" предлагал внести в Уголовный кодекс статью 190-1 "Неперсональное голосование народного депутата Украины". В ней предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и штрафа в размере 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Кнопкодавство" запрещено Конституцией Украины, но ответственности за это украинское законодательство не предусматривает. При власти "регионалов" неперсональное голосование было главным инструментом обеспечения достаточного количества голосов для принятия законопроектов. После Революции достоинство число зафиксированных случаев "кнопкодавства" уменьшилось, но как таковое явление не исчезло.

В 2018 году депутат Верховной Рады Антон Яценко 97 раз попался на голосовании за другого человека, а в целом "кнопкодавили" по меньшей мере 140 депутатов.

В конце 2018 года Управление делами Верховной Рады объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту зала пленарных заседаний парламента с заменой системы электронного голосования. Предполагается, что она будет обеспечивать визуальный контроль пребывания депутатов на рабочем месте с помощью видеонаблюдения, а также функцию персонального голосования с использованием ID-карточки.


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