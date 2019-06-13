Идеолог команды Зеленского предложил вернуться к идее двухпалатного парламента

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, второй номер и идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук предложил вернуться к идее двухпалатного парламента.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Большая беда украинского парламента – половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала. Любой микс не дает желаемого результата. Есть два пути: или нарезание волостей с надсмотрщиками – тогда это мажоритарка. Или путь политического структурирования общества – тогда это пропорционалка. Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года", - сказал Стефанчук. В таком случае, по одному из вариантов, нижняя палата будет избираться по спискам, а верхняя - по округам.

Он напомнил, что на референдуме за двухпалатный парламент высказалось подавляющее большинство избирателей - 82,9%. "Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что "Слуга народа" намерена также рассмотреть вопрос о сокращении количества депутатов. Это также было поддержано на референдуме 2000 года.

"Когда у нас на момент обретения независимости в стране было 52 миллиона людей, тогда 450 депутатов могли быть оправданы. Потому мы поднимаем вопрос о необходимости переписи населения. Мы хотим понять человеческий ресурс в Украине, и отсюда на основании европейских норм представительства вычислить оптимальное количество депутатов", - сказал Стефанчук.

Перепись населения Украины предварительно запланирована на 2020 год.

Напомним, что в истории Украины было два референдума - в 1991 году о независимости и в 2000 году о создании двухпалатного парламента, сокращении количества депутатов, ограничении депутатской неприкосновенности и увеличении полномочий президента по роспуску парламента.