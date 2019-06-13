Послы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на год
Это решение еще должен одобрить Совет ЕС.
Послы Европейского Союза решили продлить еще на один год санкции против РоSSии, введенные за незаконную аннексию Крыма. Соответствующее решение было принято в Брюсселе в среду, в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Совете ЕС.
Данное решение еще должен утвердить Совет ЕС на следующей неделе. Санкции были введены в июне 2014 года, и каждый год продлеваются на год. Последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.
По отношению к РоSSии ЕС применил четыре вида санкций: крымские, за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, "Украинский список", куда внесены бывшие чиновники времен беглого президента Януковича за злоупотребление государственными фондами (продлены до 6 марта 2020 года) и санкции, связанные с невыполнением Минских договоренностей.
Решение по отношению к "минским санкциям" продлевается каждые полгода. Последние решение касательно них, будет принято на саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.
Напомним, 20 мая Владимир Зеленский призвал США усиливать санкции против РоSSии, во время приема представителей Администрации и Конгресса Америки, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.06.2019 21:37
13.06.2019 21:38