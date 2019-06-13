Послы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на год

Послы Европейского Союза решили продлить еще на один год санкции против РоSSии, введенные за незаконную аннексию Крыма. Соответствующее решение было принято в Брюсселе в среду, в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Совете ЕС .

Данное решение еще должен утвердить Совет ЕС на следующей неделе. Санкции были введены в июне 2014 года, и каждый год продлеваются на год. Последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

По отношению к РоSSии ЕС применил четыре вида санкций: крымские, за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, "Украинский список", куда внесены бывшие чиновники времен беглого президента Януковича за злоупотребление государственными фондами (продлены до 6 марта 2020 года) и санкции, связанные с невыполнением Минских договоренностей.

Решение по отношению к "минским санкциям" продлевается каждые полгода. Последние решение касательно них, будет принято на саммите ЕС , который пройдет 20 июня в Брюсселе.