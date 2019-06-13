Послы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на год

Это решение еще должен одобрить Совет ЕС.

Послы ЕС утвердили продление санкций против РоSSии еще на год
Фото: investigator.org.ua

Послы Европейского Союза решили продлить еще на один год санкции против РоSSии, введенные за незаконную аннексию Крыма. Соответствующее решение было принято в Брюсселе в среду, в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Совете ЕС.

Данное решение еще должен утвердить Совет ЕС на следующей неделе. Санкции были введены в июне 2014 года, и каждый год продлеваются на год. Последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

По отношению к РоSSии ЕС применил четыре вида санкций: крымские, за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, "Украинский список", куда внесены бывшие чиновники времен беглого президента Януковича за злоупотребление государственными фондами (продлены до 6 марта 2020 года) и санкции, связанные с невыполнением Минских договоренностей.

Решение по отношению к "минским санкциям" продлевается каждые полгода. Последние решение касательно них, будет принято на саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский призвал США усиливать санкции против РоSSии, во время приема представителей Администрации и Конгресса Америки, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.


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