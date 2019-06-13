В Днепре полиция задержала главу ОТГ на взятке в 25 тысяч долларов

Чиновник требовал деньги за решение земельного вопроса.

11 июня в Днепре правоохранители задержали главу общины по подозрению в получении 25 тыс. долларов взятки.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, глава ОТГ требовал средства за выделение 2-х земельных участков под строительство. Стоимость своего решения о выделении одного участка под строительство он оценил в 12 тыс. долларов.

"Во время выполнения ранее условленых договоренностей правонарушитель был задержан. В автомобиле последнего правоохранители изъяли 25 тысяч долларов, полученных в качестве неправомерной выгоды, и решение сессии о выделении земельных участков", - говорится в сообщении.

Глава ОТГ задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Ранее в Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взятки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд оставил в силе подозрение Тамразову о взяткеАпелляционный суд оставил в силе подозрение Тамразову о взятке
Полиция разоблачила должностных лиц Минюста в организации системы «откатов»Полиция разоблачила должностных лиц Минюста в организации системы «откатов»
Нацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделовНацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделов
В Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взяткиВ Запорожье СБУ задержала руководителя землеустроительного предприятия при получении 1 млн взятки
СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ на встрече выпускников в РоSSииСБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ на встрече выпускников в РоSSии
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балконаВ Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
Замвоенкома в Мелитополе попался на взятке в 29 тыс. гривенЗамвоенкома в Мелитополе попался на взятке в 29 тыс. гривен
Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США за "уроки английского"Пинчук платил сотни тысяч лоббисту из США за "уроки английского"
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривенДвух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Филиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в КанадуФилиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду
Последние новости
Подгружаем последние новости