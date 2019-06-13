У Генпрокуратуры активисты восстановили надпись с требованием наказать заказчиков убийства Гандзюк

Активисты восстановили надпись с требованием наказать заказчиков убийства Екатерины Гандзюк под зданием Генеральной прокуратуры, которую стерли коммунальщики.

"Опять восстановили уничтоженную Генпрокуратурой надпись. Генпрокурор и его подчиненные будут видеть это вопрос до самой отставки: "Где приговоры? Мангер, Рыщук, Гордеев"", - сообщается на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк".

Ранее коммунальщики затерли надпись "Требуем приговоров заказчикам".

10 июня в Киеве у здания Генпрокуратуры проходит акция с требованием установить заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Участники акции требовали от Генпрокуратуры вручить подозрения заказчикам убийства, пока те не сбежали за границу или не прошли в парламент, где получат неприкосновенность.

Напомним, 31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября она умерла в больнице.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговоры пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк. Бывшие участники антитеррористической операции Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Отец Гандзюк назвал суд над убийцами дочери "спектаклем".