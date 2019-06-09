Админграницу с оккупированным Крымом в мае пересекали на 40% чаще, - МинВОТ

Более всего загружен пункт пропуска "Чонгар".

Админграницу с оккупированным Крымом в мае пересекали на 40% чаще, - МинВОТ
Фото: 24 канал

В мае 2019 года административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли более 197 тысяч человек, что на 39,78% больше по сравнению с апрелем. Об этом информирует Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Админграницу на транспортных средствах в мае пересекали на 39,84% чаще, чем в апреле - более 32 тысяч автомобилей.

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной Украины пересекли 49 254 человек и 9 767 автомобилей, в обратном направлении 50 503 человек и 9 760 автомобилей.

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной Украины - 43 926 человек и 4 708 автомобилей, в обратном направлении - 43758 человек и 4426 автомобилей.

КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной Украины - 5676 человек и 1880 автомобилей, в обратном направлении - 4768 человек и 1595 автомобилей.

Вместе с тем, по данным МинВОТ, линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях в мае пересекли более 1,2 млн человек, из них через КПВВ в Донецкой области - более 896 тысяч, через КПВВ "Станица Луганская" - более 307 тысяч.

По сравнению с апрелем - это на 6,86% больше.

Напомним, в конце 2018 года оккупационная власть Крыма сообщила, что на админгранице с Украиной закончила строительство сооружений протяженностью более 60 км в длину и 2 метра в высоту с встроенными датчиками . МинВОТ заявили, что "стена" нарушает права граждан на свободу передвижения, а оборудование, установленное вблизи админграницы, может использоваться для разведывательной деятельности.


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