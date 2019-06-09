Премьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против РоSSии

Также Кречмер пригласил Путина в Саксонию.

Премьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против РоSSии
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Фото: n-tv.de

Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер подвергся жесткой критике из-за высказываний о том, что санкциям против РоSSии пора положить конец. Об этом пишет Немецкая волна.

С президентом РоSSии Владимиром Путиным Кречмер встретился в пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме. После встречи с главой Кремля Кречмер заявил, что РоSSия является стратегически важным партнером для Германии.

"Для улучшения отношений мы должны положить конец санкциям", - высказался немецкий политик.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал призыв Кречмера, назвав политика "непутевым", и выразил непонимание "бесцеремонной тяги к Путину".

"Очень жаль наблюдать, что у саксонского премьера смещен не только внешнеполитический, но и моральный компас", - цитирует Мельника издание Bild.

В материале также говорится, что на встрече Кречмера с Путиным в Санкт-Петербурге речь шла, главным образом, об экономических санкциях против РоSSии и трубопроводе "Северный поток-2".

Кроме того, он пригласил президента РФ в Саксонию.

Реагируя на заявления Кречмера, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, также присутствовавший на ПМЭФ, подчеркнул, что правительство ФРГ не раз высказывало свою позицию по поводу санкции в отношении РФ, которые должны так долго оставаться в силе, пока существуют причины их введения.

При этом он отметил, что мнения, отличные от этого, являются "нормальным случаем для демократии".

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз намерен продлить санкции против РоSSии.

Санкционная политика ЕС в отношении РоSSии включает три независимых блока: визовые ограничения против роSSийских граждан, экономические секторальные санкции против ряда роSSийских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти пакеты были введены в течение 2014 года после аннексии Крыма и введения роSSийской армии на Донбасс.

Санкции будут действовать до 23 июня 2020 года.


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