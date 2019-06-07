Кива пошел в партию Медведчука

Бывший кандидат в президенты Илья Кива объявил о присоединении к пророSSийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую возглавляют Юрий Бойко, Вадим Рабинович и кум Путина Виктор Медведчук.

Об этом говорится на сайте Соцпартии.

"Илья Кива сложил полномочия председателя Социалистической партии Украины. Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня. Решением съезда был избран новый председатель партии - Сергей Чередниченко", - говорится в заявлении.

Кива заявил, что принял предложение присоединиться к "мощной прогрессивной команде" ОПЗЖ, потому что разделяет ее политические взгляды.

Напомним, уроженец Полтавы Илья Кива стал сотрудником местной милиции в сентябре 2014 года. Он возглавил батальон территориальной обороны "Полтавщина", но вскоре этой должности лишился из-за бунта подчиненных. В декабре 2014 года его назначили замнальника ГУМВД Донецкой области. В июне 2015 года Кива перешел на пост замначальника УМВД Херсонской области.

Илья Кива с октября 2015 года по май 2016 года возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

С ноября 2015, когда вступил в силу закон о Нацполиции, все работники органов внутренних дел обязаны были пройти переаттестацию, однако Кива ее так и не прошел.

До перехода на службу в милицию Кива был осужден за получение взятки на должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил СПУ.