Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Миллер пожаловался на отсутствие сигналов от Зеленского.
Лидеры пророSSийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук (кум Владимира Путина) в пятницу приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома" Алексею Миллеру.
Трансляцию их встречи вел телеканал "112 Украина", который принадлежит соратнику Медведчука Тарасу Козаку.
Бойко и Медведчук обсуждали с Миллером газовый вопрос, так как "Газпром" хочет возобновить продажу газа в Украину.
"В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку роSSийского газа в Украину", - заявил Миллер.
Он пожаловался, что "нет никаких сигналов" от президента Владимира Зеленского.
Напомним, что Бойко и Медведчук возглавляют список бывших "регионалов", которые идут на выборы в Верховную Раду от ОПЗЖ.
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07.06.2019 17:15