КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник

Право НАБУ закрывать сомнительные сделки через суды признано незаконным.

КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
Фото: 24 Канал

Конституционный Суд Украины удовлетворил конституционную жалобу "Запорожского завода ферросплавов" Игоря Коломойского, признав не отвечающими основному закону положения п.13 ч.1 ст.17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", который позволял детективам бюро признавать недействительными коррупционные сделки через суд.

Об этом сообщает "БизнесЦензор" со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

"Вынесли решение об удовлетворении жалобы Запорожского завода ферросплавов. Признано неконституционным положение статьи 17 закона "О НАБУ", по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки", - сообщил источник.

"Это влияет на все такие сделки. В частности, "Запорожского завода ферросплавов" и "Укрнафты", - добавил собеседник.

По его словам, решение поддержали 5 из 7 присутствующих на заседании судей Второго Сената КСУ.

Напомним, оспариваемое положение закона предусматривает, что НАБУ и его сотрудникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

Ранее суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

"Запорожский завод ферросплавов", по информации журналистов программы "Схемы", одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с "Запорожьеоблэнерго" и компанией "Энергомережа" задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова. В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, "Энергомережа" дальше их не перечисляла.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, по состоянию на апрель НАБУ добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб на около 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн.


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