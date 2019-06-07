"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова

Политическая партия "Оппозиционный блок" сформировала предвыборный список на предстоящие парламентские выборы. Как видно из списка, который оказался в распоряжении LB.ua, объединения "проахметовского крыла" с группой "Бойко-Левочкина" не произошло. Ни Вадима Новинского, ни Александра Вилкула в списке нет. Возглавляет его Юрий Бойко. В первую пятерку также входят Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин.

Также в списке представлены Вадим Столар (11 номер), экс-заместитель генерального прокурора времен Виктора Януковича Ренат Кузьмин (35 номер) и экс-мэр Славянска Неля Штепа.

Напомним, "Оппозиционный блок" в 2014 году создавался на обломках ПР как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У "Оппоблока", получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальные сопредседатели фракции были Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представлял "ахметовское" крыло, второй – "фирташевское". В ноябре 2018 году так называемая "группа Бойко-Левочкина" откололась от ОБ, договорившись о создании новой политической платформы с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", фактически лидером которой является Виктор Медведчук.

В конце мая появилась информация о высокой вероятности воссоединения "Оппоблока".