Луценко: торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма

Генеральный прокурор Юрий Луценко предупредил, что торговля с предприятиями в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будет подпадать под статью 258-5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

Об этом говорится в фейсбуке Луценко.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017-го. После того, как террористы «национализировали» украинский государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет", - написал генпрокурор.

Напомним, 5 июня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было объявлено о подготовке к снятию экономической блокады ОРДЛО по предложению Леонида Кучмы и Владимира Зеленского.

Экономические связи с оккупированными территориями Украина прекратила в марте 2017 года в ответ на произвольный захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и роSSийской налоговой системы.