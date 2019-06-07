Луценко: торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма

Предприятия на оккупированных территориях должны платить налоги в госбюджет.

Луценко: торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма
Фото: пресс-служба президента

Генеральный прокурор Юрий Луценко предупредил, что торговля с предприятиями в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будет подпадать под статью 258-5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.

Об этом говорится в фейсбуке Луценко.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017-го. После того, как террористы «национализировали» украинский государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет", - написал генпрокурор.

Напомним, 5 июня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было объявлено о подготовке к снятию экономической блокады ОРДЛО по предложению Леонида Кучмы и Владимира Зеленского.

Экономические связи с оккупированными территориями Украина прекратила в марте 2017 года в ответ на произвольный захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и роSSийской налоговой системы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Умер бывший замкомполка "Азов" Игорь Прозапас
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛОВ Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛО
В ГПУ опровергли связь Луценко и его сына с ФФУВ ГПУ опровергли связь Луценко и его сына с ФФУ
Баканов: больше не будет никаких крышующих и смотрящихБаканов: больше не будет никаких крышующих и смотрящих
Луценко не позвали на совещание к ЗеленскомуЛуценко не позвали на совещание к Зеленскому
Березенко возглавит штаб партии Порошенко на выборах и будет баллотироваться по мажоритаркеБерезенко возглавит штаб партии Порошенко на выборах и будет баллотироваться по мажоритарке
Аваков заявил, что не будет участвовать в парламентских выборахАваков заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах
Визит в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при Зеленском, - замглавы АП ПристайкоВизит в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко
Грицак уходит в отпуск, СБУ будет руководить Баканов, - СМИГрицак уходит в отпуск, СБУ будет руководить Баканов, - СМИ
Замана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и МатиосаЗамана считает заказчиками дела против себя Порошенко, Турчинова, Луценко и Матиоса
Бурбак: Яценюк не будет участвовать в выборах по мажоритаркеБурбак: Яценюк не будет участвовать в выборах по мажоритарке
Последние новости
Подгружаем последние новости