Луценко: торговля с ОРДЛО будет подпадать под статью о финансировании терроризма
Предприятия на оккупированных территориях должны платить налоги в госбюджет.
Генеральный прокурор Юрий Луценко предупредил, что торговля с предприятиями в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будет подпадать под статью 258-5 Уголовного кодекса о финансировании терроризма.
Об этом говорится в фейсбуке Луценко.
"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017-го. После того, как террористы «национализировали» украинский государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет", - написал генпрокурор.
Напомним, 5 июня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было объявлено о подготовке к снятию экономической блокады ОРДЛО по предложению Леонида Кучмы и Владимира Зеленского.
Экономические связи с оккупированными территориями Украина прекратила в марте 2017 года в ответ на произвольный захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и роSSийской налоговой системы.
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Политика
07.06.2019 00:34