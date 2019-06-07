"Нацкорпус" под Радой требует упростить получение гражданства для иностранцев в ООС

Во вторник они выходили с этим требованием на Банковую.

Фото: Анна Стешенко

Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" сегодня пикетируют Верховную Раду с требованием упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранных добровольцев, ветеранов АТО и ООС, воевавших на Донбассе на стороне Украины. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Упрощение, которого требуют националисты - это отказ от предоставления справки о несудимости, а также сокращение сроков рассмотрения заявок. Также они требуют включить в комиссию по вопросам гражданства представителе "волонтерских организаций".

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Во вторник, 4 июля, националисты выходили с этим же требованием на Банковую, к Администрации президента. Сегодня митинг проходит под зданием парламента, так как в повестке дня Верховной Рады - законопроект №3433 об упрощении процедуры для иностранных бойцов. Зеленский вышел к митингующим и согласился с их требованиями.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, законопроект 3433 прошел первое чтение в октябре 2018 года.


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