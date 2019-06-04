США ужесточили санкции против Кубы

Ограничения введены в связи с поддержкой Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США ужесточили санкции против Кубы
Фото: investigator.org.ua

Министерство финансов США ужесточило ограничения на поездки на Кубу в ответ на «дестабилизирующую роль» этой страны в Западном полушарии.

Об этом сообщает Голос Америки.

Как сообщило ведомство во вторник, 4 июня, введен запрет на поездки в рамках образовательных программ международного обмена, которые служили одним из наиболее распространенных оснований для посещения страны американскими гражданами. Тысячи американцев прибегали к этому методу даже до того, как в 2014 году администрация экс-президента Барака Обамы восстановила полноценные дипломатические отношения с Кубой.

Минфин также запретил частным и корпоративным самолетам и судам совершать рейсы на Кубу. Судя по всему, коммерческие авиалинии смогут продолжать рейсы. Также по-прежнему разрешены поездки для университетских групп, журналистов и участников профессиональных мероприятий.

Министр финансов Стивен Мнучин пояснил, что ограничения введены в связи с ролью Кубы в регионе, в том числе с поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.


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