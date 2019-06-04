Могерини призвала власти Китая признать бойню на площади Тяньаньмэнь

Признание расправы над студентами и память об убитых и задержанных важны для будущих поколений.

Могерини призвала власти Китая признать бойню на площади Тяньаньмэнь
Фредерика Могерини
Фото: 24tv.ua

Европейский Союз призвал власти Китая признать кровавую расправу над участниками студенческих протестов на площади Тяньяньмэнь в Пекине 30 лет назад.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает Deutsche Welle.

Могерини подчеркнула, что признание этих событий и память об убитых и задержанных важны для будущих поколений.

Она также заявила, что Брюссель ожидает немедленного освобождения всех остающихся в заключении участников тогдашних протестов, а также борцов за права человека и адвокатов, напоминающих о тех событиях и прилагающих усилия для защиты верховенства закона и демократии.

Одновременно Могерини раскритиковала "по-прежнему жесткие действия, направленные против свободы слова и свободы собраний, а также свободы СМИ в Китае".

"Соблюдение прав человека в Китае для ЕС, как и прежде, является "одной из основ" партнерства с Пекином", - напомнила глава европейской дипломатии.

Между тем, 4 июня в ряде стран мира проходят памятные мероприятия, посвященные 30-летней годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. В частности, о трагедии вспоминают в Гонконге и Тайване.

В Берлине памятное мероприятие организовал Центр изучения Китая в Техническом университете. Кроме того, фракция "зеленых" в бундестаге проводит дискуссию, посвященную трагедии на площади Тяньаньмэнь.

Напомним, в ночь на 4 июня 1989 года китайская армия применила танки для разгона тысяч продемократически настроенных студентов, собравшихся на площади Тяньаньмэнь. По разным оценкам, в результате разгона погибли от нескольких сотен до более тысячи человек.

В июне 2017 года из китайской тюрьмы выпустили смертельно больного нобелевского лауреата, писателя, правозащитника Лю Сяобо, который был одним из авторов распространенной в интернете "Хартии 08" с призывами к демократизации в Китае. Он уже сидел в тюрьме после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда вместе с другими интеллектуалами призывал власти страны и силовиков не устраивать расправы над студентами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина намерена договориться о безвизе с МексикойУкраина намерена договориться о безвизе с Мексикой
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Блок рекламы


Похожие новости
Раскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значенияРаскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значения
Новый глава АП Богдан подпадает под действие закона об очищении власти, - МинюстНовый глава АП Богдан подпадает под действие закона об очищении власти, - Минюст
Супрун в Женеве призвала исключить РоSSию из Совбеза ООНСупрун в Женеве призвала исключить РоSSию из Совбеза ООН
Украина призывает мир признать депортацию крымских татар геноцидом, - МИДУкраина призывает мир признать депортацию крымских татар геноцидом, - МИД
Мэрия Харькова выбрала новое место для волонтерской палатки с площади СвободыМэрия Харькова выбрала новое место для волонтерской палатки с площади Свободы
Зеленский обсудил с послом Китая сотрудничество между странамиЗеленский обсудил с послом Китая сотрудничество между странами
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в ЛивадииОккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Польша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном ДонбассеПольша призвала РоSSию отказаться от выдачи паспортов на оккупированном Донбассе
Украина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФУкраина в Совбезе ООН призвала к ужесточению санкций против РФ
Рада призвала международные организации осудить решение РоSSии о выдаче паспортов в ОРДЛОРада призвала международные организации осудить решение РоSSии о выдаче паспортов в ОРДЛО
Последние новости
Подгружаем последние новости