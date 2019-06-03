Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в Раде

Незаконными предлагается считать активы, стоимость которых на 204 тыс. гривен выше официальных доходов.

Законопроект Владимира Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение зарегистрирован в Верховной Раде. Документ зарегистрирован сегодня, 3 июня, под номером 10358.

Согласно законопроекту, приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент 204 тыс. гривен) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме этого, законопроектом предусматривается введение в Гражданский кодекс отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

При этом по результатам признания необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и взыскания таких активов предлагается предусмотреть увольнение указанных лиц.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в пользу государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

При этом право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиком является должностное лицо НАБУ и прокуроры САП. В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генеральной прокуратуры.

Напомним, законопроект Зеленского об уголовной ответственности за незаконное обогащение ожидали в парламенте на прошлой неделе, 31 мая.

28 февраля Рада зарегистрировала законопроект Петра Порошенко №10110 по этому же вопросу. 20 мая, в день инаугурации Зеленского, проект Порошенко был отозван. В то же время на сайте парламента зарегистрировано еще 11 вариантов законопроекта Порошенко.

26 февраля КС отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).