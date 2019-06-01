Конгресс США обнародовал законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

О готовящихся санкциях сообщалось 14 мая.

Конгресс США обнародовал законопроект о санкциях против "Северного потока 2"
Конгресс США обнародовал законопроект о санкциях против "Северного потока 2"
Фото: ritmeurasia.org

Конгресс США обнародовал законопроект о санкциях в отношении физических и юридических лиц, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток 2", пишет Интерфакс-Украина.

Санкции предлагается вводить против компаний, которые на тех или иных условиях предоставляют свои суда для прокладки нефтепровода на глубине от 100 футов ниже уровня моря. Также ограничения могут распространяться на страховщиков таких судов.

Согласно законопроекту, президент США может ввести в отношении нарушителя пять и более видов санкций.

Документ предполагает, среди прочего, отказ в выдаче визы директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в компаниях из санкционного списка, запрет на проведение платежей и сделок с недвижимостью в юрисдикции США, а также на инвестиции в капитал. Кроме того, может вводиться запрет на экспорт товаров и технологий в адрес компании, попавшей под санкции.

Участникам строительства "Северного потока 2" также грозит запрет на заключение контрактов с правительством США для поставок товаров и услуг.

Финансовым институтам США могут запрещать выдачу кредитов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев.

О готовящихся санкциях против строительства "Северного потока 2" сообщалось 14 мая.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.


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