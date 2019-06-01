Швейцария направила на Донбасс 400 тонн гумпомощи

Среди прочего - химические реагенты для очистки воды.

Швейцария направила на Донбасс 400 тонн гумпомощи
Архивное фото
Фото: Предоставлено Натальей Емченко

Посольство Швейцарии в Украине направило на оккупированные территории Донбасса 22 автомобиля с гуманитарным грузом весом более 400 тонн. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорную известь и активированный уголь общим весом почти 400 тонн", - говорится в сообщении.

Транспорт въехал на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ "Новотроицкое".

Ранее Минобороны сообщило, что в ОРДЛО возник дефицит медицинских препаратов, поскольку РоSSия сократила поставки медикаментов в составе "гуманитарных конвоев".

Напомним, Минфин упростил процесс получения гумпомощи.


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