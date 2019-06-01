Зеленский обсудил с членами СНБО ситуацию в энергетике

Президент заявил о рисках запуска рынка электроэнергии.

Зеленский обсудил с членами СНБО ситуацию в энергетике
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 31 мая провел совещание по вопросам энергетики с членами Совета национальной безопасности и обороны и представителями Кабинета министров.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Оно касалось ситуации с энергоносителями и грядущего запуска новой модели рынка электроэнергии.

Зеленский на совещании заявил, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%, экономика критически зависит от импорта энергоносителей, а для диверсификация поставок сделано очень мало.

"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко, и уже следует готовиться к отопительному сезону", - сказал президент.

Он напомнил, что с 1 июля рынок электроэнергии перейдет на новые правила, "но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом".

Решения по материалам сегодняшнего совещания будут приняты через две недели.


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