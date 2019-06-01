Зеленский обсудил с членами СНБО ситуацию в энергетике
Президент заявил о рисках запуска рынка электроэнергии.
Президент Владимир Зеленский 31 мая провел совещание по вопросам энергетики с членами Совета национальной безопасности и обороны и представителями Кабинета министров.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Оно касалось ситуации с энергоносителями и грядущего запуска новой модели рынка электроэнергии.
Зеленский на совещании заявил, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшилась на 47%, экономика критически зависит от импорта энергоносителей, а для диверсификация поставок сделано очень мало.
"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко, и уже следует готовиться к отопительному сезону", - сказал президент.
Он напомнил, что с 1 июля рынок электроэнергии перейдет на новые правила, "но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом".
Решения по материалам сегодняшнего совещания будут приняты через две недели.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
01.06.2019 12:18