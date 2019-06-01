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Цигикал уволен из Госпогранслужбы и с военной службы Генерал был главным пограничником последние два года. генерал-лейтенант Петр Цигикал Фото: пресс-служба президента Президент Владимир Зеленский 31 мая уволил главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала. Об этом говорится в указе №345/2019. Следующим указом №346/2019 Цигикал уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы. Напомним, что Цигикал возглавил Госпогранслужбу в июле 2017 года после отставки Виктора Назаренко. При президенте Петре Порошенко Цигикал стремительную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года.

LB.ua

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