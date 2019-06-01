Цигикал уволен из Госпогранслужбы и с военной службы
Генерал был главным пограничником последние два года.
Президент Владимир Зеленский 31 мая уволил главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала.
Об этом говорится в указе №345/2019.
Следующим указом №346/2019 Цигикал уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы.
Напомним, что Цигикал возглавил Госпогранслужбу в июле 2017 года после отставки Виктора Назаренко.
При президенте Петре Порошенко Цигикал стремительную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года.
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