Цигикал уволен из Госпогранслужбы и с военной службы

Генерал был главным пограничником последние два года.

Цигикал уволен из Госпогранслужбы и с военной службы
генерал-лейтенант Петр Цигикал
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский 31 мая уволил главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала.

Об этом говорится в указе №345/2019.

Следующим указом №346/2019 Цигикал уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы.

Напомним, что Цигикал возглавил Госпогранслужбу в июле 2017 года после отставки Виктора Назаренко.

При президенте Петре Порошенко Цигикал стремительную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года.


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