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Зеленский утвердил новый состав СНБО В него вошли шесть членов команды Зеленского и министр финансов Маркарова. Фото: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №340/2019 от 31 мая. В него вошли: первый замглавы СБУ Иван Баканов

Иван Баканов глава Администрации президента Андрей Богдан

секретарь СНБО Александр Данилюк

министр финансов Оксана Маркарова

замглавы АП Вадим Пристайко

замглавы АП Руслан Рябошапка

начальник Генштаба Руслан Хомчак Также в нем остаются: министр внутренних дел Арсен Аваков

глава СБУ Василий Грицак

Василий Грицак премьер-министр Владимир Гройсман

генпрокурор Юрий Луценко

глава Верховной Рады Андрей Парубий

министр юстиции Павел Петренко

министр обороны Степан Полторак

глава НБУ Яков Смолий Вышли из состава СНБО бывший глава АП Игорь Райнин, бывший секретарь Совета Александр Турчинов, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець. Первое заседание СНБО в новом составе состоится в пятницу, 31 мая.

LB.ua

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