Зеленский утвердил новый состав СНБО

В него вошли шесть членов команды Зеленского и министр финансов Маркарова.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе №340/2019 от 31 мая.

В него вошли:

  • первый замглавы СБУ Иван Баканов
  • глава Администрации президента Андрей Богдан
  • секретарь СНБО Александр Данилюк
  • министр финансов Оксана Маркарова
  • замглавы АП Вадим Пристайко
  • замглавы АП Руслан Рябошапка
  • начальник Генштаба Руслан Хомчак

Также в нем остаются:

  • министр внутренних дел Арсен Аваков
  • глава СБУ Василий Грицак
  • премьер-министр Владимир Гройсман
  • генпрокурор Юрий Луценко
  • глава Верховной Рады Андрей Парубий
  • министр юстиции Павел Петренко
  • министр обороны Степан Полторак
  • глава НБУ Яков Смолий

Вышли из состава СНБО бывший глава АП Игорь Райнин, бывший секретарь Совета Александр Турчинов, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Первое заседание СНБО в новом составе состоится в пятницу, 31 мая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский вернул Кулебу на должность детского омбудсменаЗеленский вернул Кулебу на должность детского омбудсмена
Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащихЗеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих
Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД ФранцииЗеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции
Климкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителя Украины в ТКГКлимкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителя Украины в ТКГ
Зеленский обсудил с членами СНБО ситуацию в энергетикеЗеленский обсудил с членами СНБО ситуацию в энергетике
Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника киевского главка СБУ ВалендюкаЗеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника киевского главка СБУ Валендюка
Зеленский призвал НАБУ и САП за три месяца дать ощутимый результатЗеленский призвал НАБУ и САП за три месяца дать ощутимый результат
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ ОстафийчукаЗеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ Остафийчука
"У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией", - Зеленский в ходе встречи с сенатором США"У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией", - Зеленский в ходе встречи с сенатором США
В июне Зеленский посетит БерлинВ июне Зеленский посетит Берлин
Последние новости
Подгружаем последние новости