Минюст решил законсервировать одесскую колонию, в которой произошел бунт заключенных

Специальная комиссия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой ранее произошел бунт осужденных.

Об этом сообщили в Администрации уголовно-исполнительной службы.

Заседание комиссии прошло под председательством заместителя министра юстиции Дениса Чернышева.

"Сейчас в учреждении фактически держится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате бунта заключенных из-за пожара уничтожены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне охраняемого помещения оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными и помещения отдела надзора и безопасности. В непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин, помещение участка усиленного контроля, которое не обеспечивает полноценное функционирование учреждения.

В связи с этим члены комиссии единогласно поддержали консервацию колонии №51.

Напомним, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Заключенные совершили поджог одного из зданий на территории колонии в знак протеста против условий содержания - антисантарии, недостатка пищи и ее плохого качества, а также побоев и вымогательства.

Бунт подавили, в результате инцидента пострадали 13 сотрудников колонии. Заведение переведено на особый режим, который запрещает посещения и передачи.

Ранее о готовности расформировать исправительное учреждение заявил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. По его словам, арестантов должны были распределить в другие исправительные учреждения.