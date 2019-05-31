На Донбассе получили ранения двое военных

Боевики за ночь совершили 8 обстрелов.

На Донбассе получили ранения двое военных
Фото: пресс-служба президента

В четверг, 30 мая, вооруженные формирования РоSSийской Федерации на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного вооружения. Боевики применяли артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вел огонь из боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы населенных пунктов Водяное, Пески, Опытное, Пищевик, Авдеевка, Новолуганское, Крымское.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая одного оккупанта были ранены.

С полуночи 31 мая враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи Водяного и Красногоровки. Впервые за долгое время зафиксированы два обстрела вблизи Травневого - здесь боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
Кандидаты, поддерживаемые "Демсокирой", получили большинство мест в наблюдательном совете НАБУКандидаты, поддерживаемые "Демсокирой", получили большинство мест в наблюдательном совете НАБУ
На Донбассе получил ранения украинский военныйНа Донбассе получил ранения украинский военный
США не будут признавать роSSийские паспорта, выданные в Крыму и на Донбассе, - ВолкерСША не будут признавать роSSийские паспорта, выданные в Крыму и на Донбассе, - Волкер
Рада увеличила границы на ДонбассеРада увеличила границы на Донбассе
Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"
"Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР""Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР"
Боевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военныхБоевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военных
Восемь военных попали в плен возле НовотроицкогоВосемь военных попали в плен возле Новотроицкого
В ГПУ получили заявление на Коломойского об угрозах убийствомВ ГПУ получили заявление на Коломойского об угрозах убийством
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Последние новости
Подгружаем последние новости