Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Бригитте Бирляйн будет возглавлять правительство до сентября.

Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Бригитте Бирляйн
Фото: Wikipedia

Временным канцлером Австрии стала председатель Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн. О ее назначении 30 мая сообщил президент Австрии Александр ван дер Беллен, передает Радио Свобода.

69-летняя Бирляйн стала первой в истории женщиной, возглавившей австрийское правительство. Она останется на посту до сентября, когда в Австрии, как ожидается, состоятся досрочные парламентские выборы.

Парламент Австрии 27 мая выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца, который возглавил австрийское правительство в декабре 2017 года. До этого четыре года он работал министром иностранных дел.

Уйти в отставку Курца заставил скандал с главой партии-союзника по коалиции Штрахе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Блок рекламы


Похожие новости
Трансгендер впервые стал мэром в ИталииТрансгендер впервые стал мэром в Италии
Скандал, разваливший коалицию в Австрии, устроил адвокат из ВеныСкандал, разваливший коалицию в Австрии, устроил адвокат из Вены
На Майдане Независимости впервые помыли СтелуНа Майдане Независимости впервые помыли Стелу
Вице-канцлер Австрии подал в отставку из-за скандала с роSSийскими деньгами на выборыВице-канцлер Австрии подал в отставку из-за скандала с роSSийскими деньгами на выборы
Вице-канцлер Австрии попал в скандал из-за роSSийских денег на выборыВице-канцлер Австрии попал в скандал из-за роSSийских денег на выборы
Порошенко присвоил 616 женщинам звание "Мать-героиня"Порошенко присвоил 616 женщинам звание "Мать-героиня"
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
В Украине впервые отмечают День пехоты ВСУВ Украине впервые отмечают День пехоты ВСУ
Госбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУГосбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУ
США впервые использовали истребители F-35A в боевых условияхСША впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях
Последние новости
Подгружаем последние новости