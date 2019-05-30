В Крыму задержана активистка Мумине Салиева
Мумине задержали в Бахчисарае возле её дома по улице Мира.
В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД задержали активистку и координатора инициативы Крымское Детство Мумине Салиеву. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из Крыма.
Мумине задержали в Бахчисарае возле её дома по улице Мира. "Сотрудники ЦПЭ сказали, что она должна поехать с ними в Симферополь в отделение центра, после этого связь с ней пропала", - рассказал адвокат Маммет Мамбетов.
Мумине - жена фигуранта Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир Сейрана Салиева.
Ранее сообщалось, что сегодня также была задержана правозащитница Лутфие Зудиева.
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